Музей «Гараж» в Москве временно закрыли из-за коронавируса

14 марта 2020     18
Музей «Гараж» в Москве временно закрыли из-за коронавируса

Директор московского Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов объявил о его временном закрытии из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте музея.

Белов отметил, что в настоящий момент ни один сотрудник «Гаража» не заразился коронавирусом. «Мы предпринимали и предпринимаем все рекомендованные меры профилактики, включая карантин сотрудников после поездок и отмену предстоящих командировок», — сказал он.

По мнению Белова, единственная возможность минимизировать потенциальную опасность — остановить на время публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива. При этом он отметил, что «Гараж» на время закрытия усилит свое присутствие онлайн.

«Сейчас мы не можем спрогнозировать, когда откроемся снова. Но как только мы будем уверены в безопасности вашего пребывания в «Гараже», мы с радостью будем водить для вас экскурсии, кормить нашими лучшими сырниками и помогать пользоваться нашей библиотекой», — добавил Белов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. В настоящий момент в стране зарегистрировано 47 случаев заражения.

Источник: Лента.Ру

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