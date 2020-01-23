Музей-квартиру Егора Летова в Омске могут открыть через полтора-два года

23 января 2020     17
Музей-квартиру Егора Летова в Омске могут открыть через полтора-два года

Фонд «Сияние» для создания музея Егора Летова в Омске должен получить согласие всех жильцов дома на улице Петра Осминина, чтобы перевести квартиру в нежилое помещение. На всю организационную работу требуется полтора-два года.

«Если все пойдет, как мы задумали, можно прогнозировать начало работы музея через полтора-два года, хотя работа еще предстоит огромная», — сообщил телеканалу «12 Канал» директор фонда «Сияние» Сергей Попков. Основным местом в музее планируется сделать комнату, где размещалась студия «ГрОб — Records». Здесь были записаны почти все диски «Гражданской обороны», проекта «Коммунизм», а также сольные альбомы Егора Летова, Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина и других представителей сибирского музыкального андеграунда, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Брат Егора Летова Сергей, являющийся собственником квартиры, готов безвозмездно передать ее для экспозиции. У жильцов дома мнения разные, отметил Сергей Попков. Планируется сделать отдельный вход в музей.

Осенью 2018 года в России прошло голосование по выбору имен для 45 аэропортов России. Многие жители Омска предлагали присвоить городскому аэропорту имя Летова, прославившего регион, но в шорт-лист этот вариант не вошел.

Егор (Игорь) Летов — создатель группы «Гражданская оборона», основоположник русского панк-рока. Родился и жил в Омске. Умер в 2008 году на 44-м году жизни.

Источник: Газета Известия

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