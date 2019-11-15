Музей «Куликово поле» начнет работать с Государственным историческим музеем

Соглашение о сотрудничестве подписали Тульский музей-заповедник «Куликово поле» и Государственный исторический музей. Оно было заключено в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Как пишут «Тульские известия», взаимодействие двух музеев затронет не только музейную, но и научную сферу. Так, в партнерстве будут проводиться научные исследования, конференции, создаваться выставки и издаваться научные труды.
В частности, на 2020 год запланирована совместная Международная научная конференция «Куликовская битва в истории России». Ее проведение обычно приурочено к круглым датам сражения.
Ранее сообщалось, что для участия в VIII Международном культурном форуме в Петербург прибыли более 35 тыс. человек из 91-й страны. Общая тема — «Культурные коды в условиях глобализации».
Источник: Газета Известия
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