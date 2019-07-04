Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

4 июля 2019     26
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нино Катамадзе в 2017 году перестала сотрудничать с лейблом “Мистерия звука”, через который “Яндекс.Музыка” имела доступ к ее записям», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

Представитель «ВКонтакте», в свою очередь, заявил, что правообладатель отозвал композиции исполнительницы еще в прошлом году. В Google отметили, что удаление треков не связано с действиями компании.

Ранее ряд СМИ сообщили, что музыка Катамадзе исчезла из каталогов российских стриминговых сервисов и соцсетей. Речь шла об iTunes, «ВКонтакте», Google Play Music и «Яндекс.Музыке».

30 июня Нино Катамадзе опубликовала пост, в котором поддержала митингующих у здания парламента в Тбилиси, и сообщила, что больше не собирается выступать в России. Она отметила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня, вызвавшее критику со стороны грузинского сообщества, стало последним. Позднее эта публикация исчезла.

Многотысячные акции протеста в Тбилиси начались 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Протестующие обвиняли его в том, что он якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии. Кроме того, во время протестов власти и оппозиция неоднократно обвиняли Россию в оккупации своих территорий.

Источник: Лента.Ру

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Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России. Об этом …



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