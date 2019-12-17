Мусорщики перерыли 30 тонн отходов ради обручальных колец незнакомцев

Муж и жена из австралийского Мельбурна случайно выбросили обручальные кольца и уговорили мусорщиков найти их в 30 тоннах отходов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пожелавшие остаться неизвестными супруги делали ремонт в доме и в субботу, 14 декабря, случайно выбросили свои обручальные и помолвочные кольца. Когда они поняли, что произошло, отходы уже увез мусоровоз.

В отчаянии вечером этого же дня муж и жена приехали на станцию перегрузки отходов, но к этому времени она уже была закрыта. Они вернулись в четыре утра и умоляли рабочих поискать их драгоценности в мусоре. Оказалось, что отходы уже загрузили в фуру для дальнейшей транспортировки. Мусорщики вновь опустошили грузовик и перерыли 30 тонн отходов ради незнакомцев.

Они чудом нашли кольца и вернули их владельцам. Представитель совета района Мельбурна Стоннингтон подчеркнул, что станция перегрузки отходов не предоставляет услуги поиска случайно выброшенных предметов, но в данном случае было сделано исключения из-за особой ценности потери обратившихся, как финансовой, так и моральной.

Ранее сообщалось, что работники свалки помогли жительнице американского города Уоксахачи, штат Техас, найти помолвочное кольцо, которое она случайно выкинула в мусорное ведро. По счастливому стечению обстоятельств мусорный пакет с кольцом еще не был утилизирован.

Источник: Лента.Ру