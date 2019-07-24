Мутко обозначил сроки восстановления жизнедеятельности в зоне ЧП в Иркутской области

Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что жизнедеятельность во всех пострадавших от паводка населенных пунктах Иркутской области рассчитывают восстановить до 1 августа. Об этом он рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В связи с вашим поручением мы группировку там сохраняем, рассчитываем, что полная жизнедеятельность всех населенных пунктов будет восстановлена до 1 августа», — цитирует его ТАСС.

По словам Мутко, на сегодняшний день почти все подтопленные территории и жилые дома уже освобождены от воды.

19 июля в наиболее пострадавший от паводков город Тулун прибыл Путин. Он пообщался с местными жителями. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал о том, как местный детский сад утонул.

Глава государства пообещал еще раз приехать в регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры. Это был второй за месяц визит российского лидера в Иркутскую область.

Ранее Путин посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Источник: Газета Известия