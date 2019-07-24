Мутко обозначил сроки восстановления жизнедеятельности в зоне ЧП в Иркутской области

Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что жизнедеятельность во всех пострадавших от паводка населенных пунктах Иркутской области рассчитывают восстановить до 1 августа. Об этом он рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«В связи с вашим поручением мы группировку там сохраняем, рассчитываем, что полная жизнедеятельность всех населенных пунктов будет восстановлена до 1 августа», — цитирует его ТАСС.
По словам Мутко, на сегодняшний день почти все подтопленные территории и жилые дома уже освобождены от воды.
19 июля в наиболее пострадавший от паводков город Тулун прибыл Путин. Он пообщался с местными жителями. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал о том, как местный детский сад утонул.
Глава государства пообещал еще раз приехать в регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры. Это был второй за месяц визит российского лидера в Иркутскую область.
Ранее Путин посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.
Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
В кинотеатрах Севастополя можно смотреть фильмы в массажных креслах
Даже летом севастопольские кинотеатры собирают полные залы. Особенно те, где созданы комфортные условия для просмотра. После капитального ремонта кинотеатр “Севастополь” …
|
В Крыму впервые найдены уцелевшие античные амфоры Акры
В ходе исследования античного полиса Акра, который ушел под воду, археологи впервые нашли в целом состоянии две античные амфоры для …
|
В Тульской области запустили проект «Умный город»
В Новомосковске Тульской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» стартовал проект «Умный город». Об этом пишет ТАСС. По его данным, …
|
Мутко обозначил сроки восстановления жизнедеятельности в зоне ЧП в Иркутской области
Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что жизнедеятельность во всех пострадавших от паводка населенных пунктах Иркутской области рассчитывают восстановить до 1 …
|
Городские земли в Севастополе будут продавать по кадастровой стоимости
Землю, которая уже находится в аренде, но при этом остаётся в собственности города, теперь будут продавать по кадастровой стоимости. В …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!