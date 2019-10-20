Мутные воды: можно ли было избежать трагедии на золотом прииске

После ЧП в Красноярском крае Росприроднадзор проверит все гидротехнические сооружения страны. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, с просьбой дать разрешение на эту работу служба обратится в правительство в понедельник. Опрошенные «Известиями» экологи утверждают, что в последние три года регулярно сообщали в надзорные органы о проблемах с добычей россыпного золота в регионе, но эти заявления оставляли без внимания. На спутниковых снимках реки Сейба за несколько дней до аварии было видно помутнение воды, что могло свидетельствовать о повреждении дамбы.

«Сисим», закройся

Трагедия, унесшая жизни 15 рабочих золотодобывающей артели, произошла в минувшую субботу, 19 октября, около двух часов ночи по московскому времени. На реке Сейбе, недалеко от села Щетинкино Курагинского района Красноярского края, обрушилась дамба. Четырехметровая волна воды, смешанной с горной породой, смыла два поселка, в которых жили рабочие из золотодобывающей артели «Сисим». Судьба пяти старателей остается неизвестной. 14 человек остаются в больницах.

Позже выяснилось, что прорвало не одну, а пять дамб. Как сообщили в СК, всё началось с самой верхней из них, а затем по цепочке разрушились еще четыре. Установлено, что все сооружения были возведены без каких-либо разрешительных документов.

В Ростехнадзоре «Известиям» заявили, что это были даже не дамбы, а временные технологические насыпи.

— Таких насыпей в тайге сотни, если не тысячи, и Ростехнадзор о них знать не может, — пояснили в службе. — Ведомство контролирует работу золотодобывающих предприятий, где есть опасные промышленные объекты или ведутся взрывные работы. Артели золотоискателей в подавляющем большинстве в эту категорию не попадают.

В службе добавили, что о проблемных сооружениях Ростехнадзор должны были проинформировать другие надзорные и государственные органы, либо работники предприятия, экологи, просто активные граждане. На практике же информирование происходит крайне редко.

Основная версия следствия — нарушения при проведении золотодобывающих работ. В рамках уголовного дела уже задержаны три человека, в том числе гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим» Максим Ковальков.

ООО «Сисим» входит в холдинг «Сибзолото». Компания позиционирует себя в качестве лидера среди добытчиков россыпного золота. Согласно данным СПАРК, доля гендиректора Максима Ковалькова в компании составляет 20%. Ещё столько же — у двух ООО: «Артель старателей Ангара-Север» и «Артель старателей Хакасия». В холдинг также входит ООО «Артель старателей Июсская».

В общей сложности в золотодобывающей артели в Щетинкино работали сотрудники пяти компаний. Эти организации сейчас проверяет Роструд. С ООО «Сисим» и компанией «Сибзолото» «Известиям» связаться не удалось.

«Нам сейчас ни до чего»

У Андрея Еганова, начальника участка, на котором прорвало дамбу, девять детей. Восемь из них работали на прииске вместе с ним. В затопленном поселке вахтовиков пострадал его приемный сын Саша — сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

— Чувствуем мы себя плохо, очень плохо, нам сейчас ни до чего, — сказала «Известиям» жена Андрея Еганова Снежана.

Старатель Георгий на вахту приехал в начале сентября. В момент трагедии находился в общежитии — спал после дневной смены, как и восемь человек из его бригады.

— Нас разбудили посреди ночи, сказали собирать документы, самые важные вещи — и на выход, — рассказал он «Известиям».

Рабочим предложили эвакуацию, но они с товарищами остались помогать спасателям искать пропавших без вести.

— На помощь артельщикам приехала еще одна бригада вахтовиков, они работают примерно в 40 км от места происшествия, — поделилась с «Известями» корреспондент красноярского телеканала ТВК Анна Кузьмина.

По ее словам, сотрудники предприятия, с которыми она общалась, вступают в диалог очень осторожно, чтобы не сказать лишнего и не потерять работу.

Поиски пропавших без вести продолжаются двое суток. Временный штаб разметили в школе близлежащего села Щетинкино. Пенсионерка Ольга Федюкова помогала его организовывать.

— Поиски идут круглые сутки, а ведь холодно, у нас уже снег лежит, спасатели приходят в штаб все мокрые, промерзшие, — рассказала она «Известиям».

По словам очевидцев, затопленная территория находится в плачевном состоянии.

— Первое, что мне бросилось в глаза, когда мы приехали, — очень много воды, смешанной с грязью. В ней плавают бревна, которые остались от домиков вахтовиков, — рассказала Анна Кузьмина.

Местные жители негодуют — по их мнению, катастрофу можно было предотвратить. Жалобы на «Сисим» сыпались уже не первый год, но проверяющих в поселке ни разу не видели.

— Эта компания работает там очень давно. Поначалу претензий к ним не было, а потом они стали переходить все границы. От реки осталось одно название — в воде плавали куски грязи, — сообщила «Известиям» Кристина Яшина, ранее проживавшая в Щетинкино.

Природа, по ее словам, уничтожалась на глазах: сотрудники компании ломали деревья и вывозили их, оставляя после себя лишь горы грязи и безжизненную почву.

Зоны риска

Об опасности разработки россыпных месторождений золота экологи заявляли давно, рассказал «Известиям» руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников. По его словам, это большая и системная проблема.

— Запасы такого золота становятся все более скудными, а работы приводят к колоссальным вторжениям в речные системы, — сказал эколог.

Он отметил: разработки, как правило, ведутся в труднодоступных местах, что снижает возможность контроля надзорными органами. И повышает риск чрезвычайных ситуаций.

Алексей Книжников добавил, что полноценной статистики по происшествиям на гидротехнических сооружениях не ведется. Последняя крупная авария случилась прошлой осенью в Якутии на месторождении россыпных алмазов в районе города Мирный. Там из-за обильных осадков прорвало дамбу, не стоящую на учете в Ростехнадзоре. Это привело к серьезному загрязнению реки. Люди не пострадали.

— Чтобы определить масштаб бедствия, мы несколько лет назад организовали систему мониторинга за реками с помощью космических снимков. Эти снимки направляем в надзорные органы. И во многих субъектах — в том числе в Забайкальском крае, Амурской области — региональные отделения Росприроднадзора предпринимали необходимые действия вплоть до отзыва лицензий у предприятий. А в Красноярском крае адекватной реакции на такие сообщения не было, — подчеркнул эксперт.

Российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов сообщил «Известиям», что разработок россыпного золота в Красноярском крае много, и наибольшее беспокойство вызывают те, что находятся на севере региона.

— В субботу прорвало дамбу на месторождении в 250 км от Красноярска — по сибирским меркам это недалеко. А в северных районах, где сплошная тайга, проверки проводятся совсем редко, — сказал он.

В 2017-2018 годах коалиция неоднократно обращалась в региональный Росприроднадзор с сообщениями о загрязнениях рек. По словам Александра Колотова, это свидетельствовало о нарушениях технологии либо об авариях на гидротехнических сооружениях. Но надзорный орган не стал проводить проверок, а предложил экологам самим ехать в тайгу и брать пробы.

В этом году со спутниковыми снимками в Красноярском крае системно никто не работал. После трагедии экологи проанализировали их. Выяснилось, что в том месте, где 19 октября случилось ЧП, за несколько дней до этого уже были видны помутнения воды, пояснил Александр Колотов. Экологи подозревают, что это были утечки из технологических водоемов, но проверка еще не завершена, готовится экспертное заключение.

Однако в воскресенье в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве сообщили, что в конце июня – начале июля этого года ведомство участвовало в целевой проверке месторождения в Курагинском районе, которую проводила прокуратура. Было выявлено превышение содержания тяжелых металлов в реке Сейба. Материалы проверки после октябрьского ЧП были переданы в СК.

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что сразу после прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино на место происшествия выехали специалисты службы. Имеющиеся материалы по объектам недропользования юридического лица, собственника дамбы, уже собраны, по ним готовятся запросы в Роснедра и Ростехнадзор.

— Принято решение с 23 октября начать выездную проверку всех этих участков в целях предотвращения возможных инцидентов. В том числе проверим участок ЧС, чтобы определить масштабы нанесенного вреда, — отметили в Росприроднадзоре.

В понедельник служба обратится в правительство с просьбой разрешить проинспектировать все подобные объекты страны.

Над материалом работали Валерия Нодельман, Сергей Изотов, Ярослава Костенко, Елена Сидоренко, Ирина Цырулева, Дмитрий Литовкин

Источник: Газета Известия