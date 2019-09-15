МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

15 сентября 2019     17
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В МЧС России предупредили о сильном ветре, который ожидается в Москве в воскресенье. Об этом 15 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 19:00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября, местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13-18 м/с», — рассказали в МЧС.

В министерстве москвичам и гостям столице рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

Ранее в этот же день синоптики предупредили жителей столицы о приходе «барической пилы».

В конце августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере
Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере

В Ванкувере состоялся турнир UFC Fight Night 158. В главном поединке вечера американец Джастин Гэтжи нокаутировал своего друга Дональда Серроне …


Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в …


МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В МЧС России предупредили о сильном ветре, который ожидается в Москве в воскресенье. Об этом 15 сентября пишет «РИА Новости» …


Второй созыв Заксобрания: с какими идеями пришли во власть новые депутаты?
Второй созыв Заксобрания: с какими идеями пришли во власть новые депутаты?

Официальные итоги выборов городская избирательная комиссия огласила в среду. Ещё до первой сессии нового созыва несколько человек отказались от мандатов. …


Гардемарины ждут погоды, чтобы выйти в море на галере XVIII века
Гардемарины ждут погоды, чтобы выйти в море на галере XVIII века

В эти выходные съемочная группа фильма «Гардемарины IV» начала осваивать галеру «Десна». Пока она стоит на причале в Севастополе. По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты