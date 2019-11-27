«Мы не дадим Дзюбу в обиду»

Сборная России по футболу успешно завершила квалификационный турнир чемпионата Европы 2020 года и пробилась в число 24 сильнейших команд континента. В этот раз в национальной команде было много новых лиц, некоторым уже удалось проявить себя на поле. Одним из таких футболистов стал 24-летний форвард Николай Комличенко, выступающий в чешском клубе «Млада-Болеслав».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов долгое время игнорировал габаритного нападающего, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии (29 голов вместе с матчами плей-офф). Однако на экваторе квалификационного турнира специалист начал приглашать Николая в национальную команду и давать ему игровое время. В итоге Комличенко успел принять участие в трех матчах, а в последней встрече с Сан-Марино (5:0) забил свой дебютный гол.

В преддверии жеребьевки финальной стадии Евро-2020, где Россия узнает итоговый состав своей группы (уже сейчас известно, что мы сыграем против Бельгии и Дании), форвард дал интервью «Известиям». Он рассказал об адаптации в сборной и высказался относительно оскорблений болельщиков в адрес капитана Артема Дзюбы.

— Минувший сбор стал для вас уже четвертым подряд в национальной команде. Как проходит адаптация в коллективе?

— С каждым новым вызовом чувствую себя всё лучше и лучше. Как видите, Станислав Саламович дал мне в последней игре отбора с Сан-Марино чуть больше времени провести на поле, хотя мог выпустить на замену кого-то другого. Очень благодарен ему и всему тренерскому штабу за то, что дают возможность проявить себя. Стараюсь выкладываться по полной на тренировках и в официальных матчах. Надеюсь оправдать оказанное доверие.

— С чем связываете то, что Черчесов стал вам больше доверять именно в этом сезоне?

— Сложно сказать. Думаю, он следит за всеми футболистами. Что касается именно меня, он наблюдает за мной уже на протяжении четвертого сбора национальной команды и с каждым разом узнает всё лучше. Я стараюсь, выкладываюсь по максимуму.

— Чувствуете, что сами серьезно прибавили в этом сезоне?

— Да, конечно. Делаю шаг вперед, и в этом мне очень помогает тренерский штаб сборной. Много работаем, разговариваем о каких-то нюансах, стараемся убирать минусы, оставляем больше плюсов.

— В игре с Сан-Марино вам удалось забить дебютный гол за сборную. Расскажите о том эпизоде.

— Я видел, что Артем [Дзюба] был с мячом, и понял: он отдаст передачу на Петрова, который подключался к атаке с края. Петя [Сергей Петров], в свою очередь, не попал в офсайд и вовремя отпасовал мне, а я просто оказался в нужном месте в нужное время и переправил мяч в ворота. Мы провели хорошую атаку. Хочу отметить действия своих партнеров по команде — ребята грамотно сыграли в этом эпизоде.

— Все ждали забитых мячей от Артема Дзюбы, который по количеству голов за сборную (24) стремительно приближается к Владимиру Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30)…

— Да, очень жаль, что Артему не удалось забить. Мы всей командой старались помочь ему, выводили на опасные моменты, но игроки сборной Сан-Марино очень плотно опекали его на протяжении всего матча. Я был удивлен. Как будто им поставили задачу играть персонально против Дзюбы и не позволить ему отличиться.

— Что можете сказать о ситуации с болельщиками, которые скандировали оскорбительные кричалки в его адрес на протяжении всей игры?

— Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артема и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду.

— По итогам отборочного цикла можно сказать, что сборная России прогрессирует?

— Отвечу так: главную задачу выхода на Евро-2020 мы выполнили, свои очки на квалификационном этапе набрали. Сами создали ситуацию, в которой во втором матче с Бельгией могли чувствовать себя более уверенно, спокойно, где-то поэкспериментировать, сыграть не от обороны, а больше времени провести в атаке. Игра с теми же бельгийцами показала наши ошибки: где надо прибавлять и в чем именно. Считаю, что отборочный цикл мы провели удачно. Главное — вышли на Евро, а дальше уже будем смотреть.

— Уже думаете о предстоящих соперниках на групповом этапе Евро-2020?

— Об этом думать пока рано. До следующего сбора, который состоится в марте, еще много времени. Сейчас главное — завершить этот год без травм, чтобы все были в хорошей форме.

— На Евро мы точно сыграем с Бельгией, с которой уже дважды встречались по ходу отборочного цикла…

— Лично мне вообще всё равно против кого играть. Жеребьевка, формат турнира, потенциальные соперники — это не мое дело.

— В Чехии вашу игру часто критикует известный местный специалист Властимил Петржела. Как относитесь к этому?

— Мне сложно что-то комментировать. Я не знаю этого человека лично и даже ни разу не видел его на матчах нашей команды. Нужно поскорее куда-то перейти из «Млады» и уехать из Чехии, чтобы не мозолить глаза Петржеле и чтобы он не мучился и не видел меня больше (смеется).

Источник: Газета Известия