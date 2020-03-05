Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

5 марта 2020     13
Мэйуэзер назвал сумму за бой с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил готовность провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Mirror.

Мэйуэзер заявил, что подерется с Нурмагомедовым за 600 миллионов долларов. Он посчитал, что поединок станет рискованным для него, и этот риск должен быть оправданным. Боец также согласился на реванш с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором, но также за крупный гонорар.

1 февраля менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что в Саудовской Аравии заинтересованы в проведении поединка россиянина с Мэйуэзером. По его словам, 31-летнему дагестанскому спортсмену предложили 100 миллионов долларов за этот бой.

Впервые о возможном поединке между Нурмагомедовым и Мэйуэзером заговорили в октябре 2018-го. Тогда россиянин бросил вызов американцу. Боксер проявил заинтересованность, но к соглашению стороны не пришли.

19 апреля Нурмагомедов встретится в октагоне с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC. Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.

Источник: Лента.Ру

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