Мэйуэзер похвастался заработанными за обман фанатов миллионами

20 августа 2019     18
Мэйуэзер похвастался заработанными за обман фанатов миллионами

Американский боксер Флойд Мэйуэзер признался, что не собирается проводить матч-реванш против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом он написал в своем Instragram-аккаунте.

Мэйуэзер заявил, что видео о возможном реванше он выпустил за деньги и изначально не планировал вновь выходить на ринг против Пакьяо. Американец заработал 2,2 миллиона долларов за ролик. 42-летний спортсмен представил фото переписки и выписки со счета.

«Ну и кто теперь умник? Я зарабатываю миллионы за десятисекундные видео», — добавил Мэйуэзер.

Последний официальный поединок Мэйуэзер провел в 2017 году. Тогда он одержал победу над бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. За бой американец получил 100 миллионов долларов.

Мэйуэзер и Пакьяо встречались на ринге в мае 2015 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал американский боксер. Пакьяо заработал 140 миллионов долларов за бой, Мэйуэзер — 210 миллионов.

Мэйуэзер ни разу не уступал на протяжении всей профессиональной карьеры. На его счету 50 побед в 50 поединках. У Пакьяо 62 победы, семь поражений и две ничьи.

Источник: Лента.Ру

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