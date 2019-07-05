Мэй назвала Brexit проблемой для всех регионов Соединенного Королевства

5 июля 2019     24
Мэй назвала Brexit проблемой для всех регионов Соединенного Королевства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) стал проблемой для укрепления отношений всех его регионов (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия). Об этом ТАСС пишет 4 июля.

«Brexit, безусловно, представляет собой серьезную проблему для союза, но ее можно решить, задействовав основные преимущества Соединенного Королевства. Это вызов, который заставляет нас, политиков, уделять больше внимания динамике нашего союза и который мы можем и должны использовать как возможность надолго укрепить этот союз», — сказала она.

Так, Мэй заявила, что следует вынести урок референдума 2014 года о независимости Шотландии, в котором победили сторонники сохранения союза. По ее мнению, для этого следует прилагать больше усилий для укрепления связей между частями королевства.

Премьер-министр напомнила, что именно компромисс лег в основу Белфастского соглашения 1998 года по поводу Северной Ирландии, когда Лондон отказался от прямого правления в регионе и передал власть местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Благодаря этому жители региона могут жить и работать в остальной части Ирландии без пересечения каких-либо границ.

В июне 2016 года состоялся референдум, на котором большинство британцев проголосовали за выход королевства из Евросоюза. 22 марта страны ЕС одобрили отсрочку Brexit до 22 мая, хотя Мэй просила перенести крайний срок на 30 июня. Для утверждения отсрочки британские депутаты должны были поддержать соглашение Мэй с Брюсселем, чего не произошло.

Вскоре Мэй подала в отставку после того, как британские парламентарии несколько раз блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Источник: Газета Известия

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