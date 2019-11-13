Мэрию Нижнего Тагила через суд обязали спасти Дома купца Аксенова

Суд в Нижнем Тагиле обязал администрацию города в течение четырех лет провести ремонт и реставрацию Дома купца Аксёнова. Ещё год чиновникам дают на противоаварийные мероприятия. Объект культурного наследия разрушается много лет и находится под угрозой.

Дом П. Т. Аксенова является образцом жилой усадебной постройки середины – второй половины XIX в. Он расположен в центральной, исторической части города между проспектом Ленина и улицей Уральской, в глубине двора. По композиции и убранству здание выполнено в стилевых формах архитектуры эклектики с элементами и в традициях классицизма.

Как рассказали TagilCity.ru в Ленинском районном суде, иск Управления государственной охраны объектов культурного наследия к мэрии Нижнего Тагила был удовлетворён полностью.

Источник: Газета Известия