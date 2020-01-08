Мэрия итальянского города решила не давать почетное гражданство Помпео

8 января 2020     9
Мэрия итальянского города решила не давать почетное гражданство Помпео

Власти итальянского города Пачентро отказались от идеи предоставить почетное гражданство госсекретарю США Майку Помпео, чьи предки с отцовской стороны были родом из этих мест, сообщила газета Il Messaggero во вторник, 7 января.

Издание отмечает, что Помпео посетил Пачентро в октябре, а в ноябре возникла идея вручить ему почетное гражданство.

В январе местные активисты потребовали не оказывать главе американской дипломатии такую честь после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани.

При этом, по словам мэра Пачентро Гуидо Анджелилли, городской совет еще до жалоб общественников принял отрицательное решение по вопросу почетной натурализации Помпео.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 3 января при налете авиации США. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.

6 января The Washington Post заявила, что главным сторонником убийства Сулеймани был Помпео, который в течение нескольких месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа устранить иранского военачальника.

Источник: Газета Известия

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