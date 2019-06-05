Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

5 июня 2019     13
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Инцидент произошел во время осмотра аварийного дома на улице 20-го Партсъезда, сообщает «Омск-Информ». Фадина попыталась перепрыгнуть большую лужу, но не удержала равновесие. Поднявшись, она отряхнулась и продолжила работу.

Комментируя инцидент, Фадина отметила, что «мэр не белоручка, дождя и грязи не боится».

В апреля в соцсетях появилось видео, снятое на проспекте Мира в Омске. На кадрах маленький мальчик пытается игрушечной лопаткой заделать дырку в асфальте. В местном управлении Автодора заявили, что на этой дороге недавно был проведен аварийно-восстановительный ремонт с помощью щебня, кирпичного лома и гранулята. Асфальтировать планировалось позже. В организации похвалили ребенка за неравнодушие и отметили, что через 10–15 лет будут рады принять на работу «такого настоящего человека и активного гражданина».

Источник: Газета Известия

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