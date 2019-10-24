МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра

24 октября 2019     9
МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра

Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра. Об этом сообщает «Коммерсант» 24 октября.

В ведомстве считают, что полиция должна заниматься «выработкой госполитики», а также разрабатывать «нормативно-правовое регулирование». В частности, речь идет о внеплановых проверках операторов, а также разработке подзаконных актов, которые связаны с новой редакцией закона о техосмотре. Итогом преобразований может стать возвращение ГИБДД почти полного контроля за транспортным обслуживанием, который был у них до 2011 года.

По данным «КоммерсантА», в самом МВД к этой идее отнеслись скептически: после сокращения штата сотрудников Госавтоинспекции, министерству может не хватить кадровых ресурсов. Так, до 2011 года в технадзоре дорожной полиции работали более 5 тыс. человек, а на сегодняшний день эта цифра вдвое меньше.

Директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов считает, что если правительство поддержит инициативу, то в МВД этому будут «не рады». «Работа это крайне неблагодарная, требует дополнительных людей и затрат, ведь в России работает более 5 тыс. операторов», — подчеркнул Ефремов.

Летом представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предложили ужесточить правила прохождения технического осмотра автомобилей. Они считают необходимым закрепить законом обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить проверку работоспособности устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

Источник: Газета Известия

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