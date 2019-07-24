Мюллер заявил об отсутствии оправдания Трампа в докладе

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер который расследовал приписываемое России вмешательство в американские выборы, заявил, что его окончательный доклад не оправдал президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил, отвечая на вопросы перед слушаниями в Конгрессе 24 июля, передает АР.
Мюллер назвал неверными утверждения о том, будто бы по результатам расследования он оправдал американского лидера. По его словам, в итоговом докладе он объявил, что подтвердить существование сговора штаба Трампа с Москвой ему не удалось, однако попытки вмешательства в выборы со стороны России имели место.
Мюллер подчеркнул, что его расследование проводилось беспристрастно и справедливо и в нем участвовали люди с репутацией высшей пробы.
В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию во вмешательстве в выборы.
В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их частью внутриполитической борьбы.
Ранее в июле сообщалось, что в США выпустили комикс по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера. Отмечалось, что в книге комиксов освещены все самые важные моменты доклада.
Источник: Газета Известия
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