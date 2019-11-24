МЮ забил три мяча за семь минут и сыграл вничью с новичком АПЛ

24 ноября 2019     15
МЮ забил три мяча за семь минут и сыграл вничью с новичком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 3:3. На 19-й минуте «клинков» вывел вперед полузащитник Джон Флек. Преимущество «Шеффилда» на 52-й минуте удвоил Ли Муссе. Через 20 минут Брендон Уильямс отыграл один мяч, а затем в течение семи минут отличились форварды «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. В добавленное время хозяев от поражения спас гол Оливера Макберни.

После 13-ти туров в активе «Шеффилда» 18 очков, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице. МЮ с 17-ю очками находится на девятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 декабря на своем поле сыграет с «Астон Виллой». «Шеффилд» в тот же день на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (CПбГУ) Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает 78.ru …


Бари Алибасов заявил, что хотел жениться на Софии Ротару
Бари Алибасов заявил, что хотел жениться на Софии Ротару

Продюсер утверждают, что у них были серьезные намерения создать семью, но в один момент все разрушилось.«У нас был период, когда …


Украинский моряк пожаловался, что россияне украли его белье с возвращенного Киеву бронекатера «Бердянск»
Украинский моряк пожаловался, что россияне украли его белье с возвращенного Киеву бронекатера «Бердянск»

Украинский моряк Андрей Эйдер отметил, что сделал из этой ситуации определенные выводы. «У меня осталась всего одна пара нижнего белья, …


МЮ забил три мяча за семь минут и сыграл вничью с новичком АПЛ
МЮ забил три мяча за семь минут и сыграл вничью с новичком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент …


Омбудсмен Москвы взяла на контроль разбойное нападение на подростка
Омбудсмен Москвы взяла на контроль разбойное нападение на подростка

21:10 Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла на контроль ситуацию с разбойным нападением подростков на 15-летнего сверстника. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты