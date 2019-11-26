Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

26 ноября 2019     15
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

Центробанк (ЦБ) предостерег российские банки от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По ее словам, когда вкладчики вносят средства на счета в европейской валюте, кредитные организации должны где-то размещать эти деньги, но в основном остаются только инструменты с отрицательными процентами, передает НСН.

По словам главы ЦБ, так как в России запрещены минусовые проценты для сбережений, банки настолько подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что теперь сберегательные счета едва ли можно держать в этой валюте, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Регулятор следит, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или в долларах.

24 сентября глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова говорила, что Центробанк рассмотрит возможность введения отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте. Позже замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что пока поправки в соответствующий закон вводиться не будут, сообщает телеканал «360».

С 8 октября ВТБ прекратил прием вкладов в евро, сделав доступными для клиентов только накопительные и текущие счета в европейской валюте.

С 19 сентября Сбербанк также отказался от приема вкладов в евро. Это решение было принято «по причине оптимизации линейки вкладов». «При этом клиентам остается доступным сберсчет со ставкой 0,01%», — цитирует представителя кредитной организации RNS.

Источник: Газета Известия

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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

Центробанк (ЦБ) предостерег российские банки от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль. Об этом председатель Банка России Эльвира …



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