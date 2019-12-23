Наблюдатели ШОС дали оценку парламентским выборам в Узбекистане

23 декабря 2019     27
Наблюдатели ШОС дали оценку парламентским выборам в Узбекистане

Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана — Олий Мажлис — были легитимными и прошли без нарушений, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сяоюн. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 23 декабря.

«Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, легитимными», ─ отметил Сяоюн в ходе пресс-конференции.

По его словам, в ходе выборов нарушений выявлено не было, а результаты голосования являются демократичными и соответствуют законодательству страны.

Сяоюн также отметил, что миссия ШОС присутствовала на почти 500 избирательных участках в шести регионах республики, а также в Ташкенте. Как он рассказал, работа избирательных участков была хорошо организована, а участие граждан в парламентских выборах было активным.

Выборы нижней палаты парламента Узбекистана прошли 22 декабря.

По предварительным данным, явка избирателей на парламентских выборах в Узбекистане составила 71,1%. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны отметили, что выборы прошли по мажоритарной системе. Граждане страны выбирали 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующая международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). Ее целями являются укрепление взаимного доверия между странами-участницами, содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма и защиты окружающей среды. Членами организации являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан.

Источник: Газета Известия

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