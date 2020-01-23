Набор «Волонтеров Победы» начинается в Тульской области

23 января 2020     4
Набор «Волонтеров Победы» начинается в Тульской области

В первом квартале 2020 года в Тульской области будет сформирован волонтерский корпус «Волонтеры Победы». Как сообщил региональный министр молодежной политики Алексей Давлетшин, 25 января начнется набор участников программы сопровождения мероприятий в честь 9 Мая.

По предварительной оценке, необходимо обучить, обучить и экипировать более 1000 добровольцев. В апреле 2020 года состоится областной форум «Волонтеры Победы», в рамках которого будут подготовлены волонтеры Года Памяти и Славы. Об этом сообщает ИА «Тульские известия».

Добавим, в этом году на территории региона откроются новые воинские мемориалы: посвященный энергетикам-фронтовикам комплекс в Туле и сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34 под Тулой. В Узловой будет отремонтировано здание железнодорожного вокзала с музеем и комплекс героям-освободителям. В парке «Патриот» появится мемориальный комплекс «Бронепоезд №16».

Источник: Газета Известия

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