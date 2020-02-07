Нагиев ответил на заявление о «некрасивости» российских мужчин

7 февраля 2020     20
Нагиев ответил на заявление о «некрасивости» российских мужчин

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ответил на заявление модельера Жана-Поля Готье о «некрасивости» российских мужчин. Его слова приводит Nation News.

По мнению Нагиева, мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. «Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы», — пояснил он. В связи с этим актер пожелал себе и другим мужчинам думать головой, ориентироваться на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе и понимать, что есть куда стремиться и о чем мечтать.

Нагиев добавил, что генетически передается не только внешность, но и культура. «У Жванецкого прекрасно сказано, что образованные люди живут дольше, живут лучше. Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей», — заключил артист.

Источник: Лента.Ру

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