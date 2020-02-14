Надежда Михалкова рассказала о возвращении в режиссерское кресло

14 февраля 2020     18
Надежда Михалкова рассказала о возвращении в режиссерское кресло

Актриса Надежда Михалкова на премьере картины «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова рассказала «Известиям» о том, когда сама вернется в режиссерское кресло.

По словам девушки, в данный момент она работает над сценариями, по которым вскоре начнет снимать полнометражный фильм и сериал. Также Михалкова отметила, что на съемках своего дебютного фильма «Проигранное место» получила «совершенно незаменимый опыт».

В картине «Лед 2» Надежда Михалкова сыграла социального работника Аню. Прокат картины стартует в России 14 февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Соцработники быстро не сдаются»

Источник: Газета Известия

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