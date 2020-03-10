Назарбаев заявил о сохранении партнерства России и Казахстана

Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах сотрудничества двух стран. Об этом первый президент республики заявил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 10 марта.

«В ходе встречи Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев. — Ред.) подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Назарбаева.

Отмечается, что Назарбаев и Путин обсудили, в частности, партнерство в рамках Евразийского экономического союза. По мнению первого президента Казахстана, сейчас подобное интеграционное объединение государств имеет много перспектив.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в рамках взаимодействия России и Казахстана сохраняются принципы добрососедства и союзничества. Отдельную часть встречи Путин и Назарбаев уделили совместной работе в области науки и образования.

Еще лидеры двух стран обговорили насущные проблемы мира, в том числе ситуацию на рынке углеводородов.

Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву с официальным визитов 10 марта. Помимо переговоров с Владимиром Путиным в программе визита у действующего председателя партии «Нур Отан» было посещение Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Источник: Газета Известия