Назарбаев отказался от «американской шапки» демократии

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанское общество пока не готово к американской модели демократии. Соответствующее заявление Елбасы сделал на проходящем в среду расширенном заседании политического совета возглавляемой им партии «Нур Отан», передает «Интерфакс».

Свою позицию бывший глава государства объяснил тем, что Казахстан — молодая страна и молодая демократия. «Взять надеть нам американскую шапку — она нам никак не подходит», — подчеркнул он. По его словам, в первую очередь руководство страны должно сосредоточиться на том, чтобы достигнуть уровня, при котором 50 процентов населения связаны с малым и средним бизнесом и «держаться за стабильность общества».

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В том же случае, когда политические реформы предшествуют экономическим и проводятся «без учета традиций, реального уровня развития страны», «раскол в обществе неизбежен, вплоть до потери территории и даже независимости», считает Назарбаев. По его словам, партия «Нур Отан» должна взять на себя обязанность говорить об этой стратегии прямо, не пряча «голову в песок».

Назарбаев фактически руководил Казахстаном почти 30 лет, последовательно занимая посты первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (с июня 1989-го), президента Казахской ССР (с апреля 1990-го) и президента уже независимой республики (с декабря 1991-го). В марте текущего года политик покинул должность главы государства, сохранив за собой посты председателя Совета безопасности и лидера правящей партии «Нур Отан», а также полномочия члена Конституционного Совета. В 2010-м Назарбаев был объявлен лидером нации, благодаря чему он и его семья получили, в частности, гарантии неприкосновенности.

Источник: Лента.Ру