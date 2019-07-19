Названа вероятная причина задымления самолета в Шереметьево

Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения предварительно спровоцировало задымление пассажирского салона Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, мог быть нарушен технологический регламент подготовки лайнера к вылету. Он уточнил, что в систему подачи воздуха могло попасть средство для промывки двигателя, из-за которого в салоне появился дым.

Агентство уточняет, что не может подтвердить данную информацию.

В свою очередь, источник агентства ТАСС в авиационных службах утверждает, что самолет находился в исправном состоянии, проходил все предполетные процедуры. К его техническому состоянию вопросов не было.

Ранее 19 июля сообщалось, что 178 пассажиров рейса «Москва-Ереван» были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона. Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, один пассажир был госпитализирован.

Источник: Лента.Ру