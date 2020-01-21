Названа возможная должность Орешкина как участника форума в Давосе

Бывший министр экономического развития России Максим Орешкин может быть представлен на сессии Русского дома на Международном экономическом форуме в Давосе в статусе главы ведомства с 2016 по 2020 год. Об этом рассказал «Известиям» замдиректора «Росконгресса» Армен Хачатрян во вторник, 21 января.

«Завтра в 11:30 он зайдет в Русский дом, и я спрошу, как его представить. Вот как он скажет, так и представим», — пояснил Хачатрян. Орешкин выступит на сессии «Неравенство как барьер экономического роста». Вместе с ним на сессии будут присутствовать инвестор из США Рей Далио и управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Ранее 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны. Так, главой Министерства экономического развития стал Максим Решетников, Министерства культуры — Ольга Любимова, Министерства здравоохранения — Михаил Мурашко, Министерства науки и высшего образования — Валерий Фальков, Министерства просвещения — Сергей Кравцов, Министерства спорта — Олег Матыцин, Министерства труда и социальной защиты — Антон Котяков, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.

Котяков и Мурашко проходят обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва («Школы губернаторов»). Решетников и Фальков является ее выпускниками. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Свои должности сохранили министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин.

Источник: Газета Известия