Названа главная польза винограда

6 октября 2019     35
Названа главная польза винограда

Доктора рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом пишет МедикФорум.

В косточках винограда содержатся витамины А, Е и К, а также природные масла. Все эти вещества способствуют укреплению клеток и омолаживающему эффекту. Однако ягоды стоит есть вместе с косточками, тогда они принесут больше пользы.

Помимо этого, в винограде содержится вещество из группы растительных эстрогенов ресвератол. Оно снижает уровень холестерина в крови и воспалительные процессы в сосудах. Также в винограде присутствуют важные фенольные соединения: кофейная кислота, кверцетин и мирецетин. Согласно некоторым исследованиям, они защищают организм от развития рака.

При этом виноград благотворно действует на все органы. Так, клетчатка клетчатка помогает пищеварению, а содержащиеся в ягодах минералы благотворно влияют на нервную систему. Оптимальной нормой врачи назвали от 150 до 250 граммов в день. Доктора советуют выбирать более темные ягоды, так как в них больше антиоксидантов.

Ранее врачи назвали полезные для сердца продукты. Среди них оказались курага, фасоль, орехи, птица и рыба, а вот от жирного мяса и сахара посоветовали отказаться или ограничить их потребление.

Источник: Лента.Ру

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