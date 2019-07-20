Названа главная причина гибели людей на российских дорогах

20 июля 2019     9
Названа главная причина гибели людей на российских дорогах

Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах стал выезд на встречную полосу движения. Об этом на своем сайте сообщил МВД.

Госавтоинспекция считает, что решение вопроса лежит в разделении потоков транспорта, что нашло свое отражение в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом.

3 июля глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции России в ближайшее время начнут выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне.

В конце июня в России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
Названа главная причина гибели людей на российских дорогах

Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах стал выезд на встречную полосу движения. Об этом на своем сайте сообщил МВД. …


«Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла Вышинского
«Получить максимум бонусов»: почему украинский суд не стал освобождать Кирилла Вышинского

Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и продлил его арест до 19 …


Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Американский режиссер Оливер Стоун во время интервью с президентом России Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его дочери. …


Блогер Варламов обвинил охрану московского отеля в краже велосипеда
Блогер Варламов обвинил охрану московского отеля в краже велосипеда

Российский блогер Илья Варламов обвинил охрану столичной гостиницы «Националь» в краже его велосипеда. Об этом он сам сообщил в сети. …


Против «Барселоны» открыли расследование из-за покупки Гризманна
Против «Барселоны» открыли расследование из-за покупки Гризманна

Королевская федерация футбола Испании рассмотрит дело о переходе французского форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщает AS. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info