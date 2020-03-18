Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова

18 марта 2020     16
Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова

Последняя книга Эдуарда Лимонова – сборник очерков о воспоминаниях и поездках под названием «Старик путешествует», выйдет в апреле 2020 года. Дату выпуска бумажной версии книги анонсировало издательство Individuum.

При этом первыми, кто сможет прочесть автобиографическую книгу, будут подписчики мобильного сервиса Bookmate Originals в конце марта, рассказали ТАСС собеседники в редакции. Соответствующий договор Лимонов подписал с издательством 12 марта. Рабочим названием сборника было «Старик путешествует во времени и пространстве», которое писатель сократил после редактуры издательства.

В Individuum рассказали, что в последней книге Лимонова собраны многочисленные воспоминания из детства и юношества, а также заметки о поездках в Монголию, Францию и Италию. Сам автор охарактеризовал свое произведение, как необходимое для прочтения в ранней юности.

«Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники (а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры), я швыряю вам результаты. Получилось неплохо», — говорится в предисловии.

Эдуард Лимонов скончался во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни. По данным «Известий», писатель и политик был госпитализирован 15 марта. «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash отмечает, что известный общественный деятель мог умереть от онкологического заболевания, однако официально это подтверждено не было.

Источник: Газета Известия

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