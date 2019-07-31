Названа дата выхода США из ракетного договора

31 июля 2019     17
Названа дата выхода США из ракетного договора

США официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает ТАСС.

Также Болтон добавил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.

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13:33 — 31 мая

Ранее сообщалось о намерении представителей США обсудить с российскими коллегами идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением. Вместе с этим отмечалось, что менять политику по ДРСМД американская сторона не планировала.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении соглашения Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Источник: Лента.Ру

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