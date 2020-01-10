Названа дата оглашения иранской версии гибели украинского Boeing

Власти Ирана назовут свою причину гибли украинского Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars News Agency.

Отмечается, что объявление будет сделано в субботу, 11 января, сразу после заседания комиссии авиационных катастроф.

8 января западные разведывательные службы по итогам предварительного расследования назвали техническую неисправность вероятной причиной падения самолета «Международных украинских авиалиний» в Иране. Источник указал на наличие свидетельств перегрева одного из двигателей самолета, что могло привести к падению Boeing 737 сразу после взлета.

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали две приоритетные версии причин, которые привели к крушению украинского самолета. Версия о попадании ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» привлекает сегодня наибольшее внимание общества, заявил глава ведомства Иван Баканов.

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22:50 — 9 января

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Источник: Лента.Ру