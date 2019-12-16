Названа дата рассмотрения парламентом Британии билля о Brexit

Билль о Brexit запланировано внести на рассмотрение парламента Великобритании 20 декабря. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона.

По словам официального представителя офиса премьера Великобритании, законопроект будет направлен на то, чтобы согласовать условия соглашения, достигнутого ранее между Джонсоном и Евросоюзом, сообщает Reuters.

Продолжит рассмотрение билля новый состав палаты общин британского парламента, отмечается в сообщении.

В октябре билль о Brexit, включающий текст достигнутого Джонсоном соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства, был одобрен британским парламентом во втором чтении. После этого депутаты отказались продолжать рассмотрение законопроекта по ускоренной процедуре. В результате правительство Джонсона сняло документ с рассмотрения и добилось проведения досрочных выборов в палату общин, состоявшихся в прошлый четверг.

Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Теперь ни оппозиционных партий не сможет помешать правительству осуществить Brexit.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Теперь дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года. Стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.

Источник: Газета Известия