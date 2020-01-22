Названа дата «смерти» мобильного «Тетриса»

22 января 2020     5
Названа дата «смерти» мобильного «Тетриса»

Компания Electronic Arts, владеющая правами на игру Tetris, объявила о закрытии версии для iOS. Популярная аркада станет недоступной для iPhone и iPad с апреля, передает MacRumors.

Дату «смерти» мобильного «Тетриса» назвали в очередном обновлении игры для пользователей iOS. Компания Electronic Arts заявила, что с 21 апреля 2020 года игра-головоломка будет удалена из App Store. В заявлении говорится, что пользоваться Tetris, включая платные дополнения, можно будет исключительно до 21 апреля.

Компания уточнила, что из онлайн-магазина исчезнут три версии игры — Tetris Premium, Tetris 2011 и Tetris Blitz. Скачавшие приложения до этой даты могут сохранить их на своих устройствах, но переустановка Tetris будет невозможна.

Electronic Arts не раскрывает причину закрытия проекта. Издание MacRumors уточняет, что игровая серия Tetris была одной из самых востребованных для iPhone с момента появления App Store. Несмотря на популярность, приложения для игры не обновляли с лета 2018 года.

Концепция «Тетриса» придумана советским программистом Алексеем Пажитновым. Первая версия игры была выпущена 6 июня 1984 года. В 2007 году «Тетрис» как одну из важнейших компьютерных игр в истории приняли на сохранение в Библиотеку Конгресса США.

Источник: Лента.Ру

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