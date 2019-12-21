Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

21 декабря 2019     11
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении. Ее слова приводит агентство «Москва».

Шевцова назвала замену углю в таком случае. Она рассказала, что нужно выпить 1,5 литра теплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара, вызвать рвоту, а затем при необходимости обратиться в скорую помощь. Сорбенты при алкогольном отравлении она назвала бесполезными. Это объясняется тем, что алкоголь, тем более суррогатный, всасывается сразу в стенки желудка.

Также специалист отметила, что отравление суррогатным алкоголем отличается от типичного отравления алкогольными напитками. При последнем появляются тошнота и рвота, боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость. Если отравление более тяжелое, возможно коматозное состояние, тогда нужно срочно обратиться к врачу.

Наиболее опасными суррогатами алкоголя Шевцова назвала метиловый спирт и этиленгликоль. 10-50 миллилитров этих веществ могут вызвать токсическую декомпенсацию внутренних органов и летальный исход.

Источник: Лента.Ру

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