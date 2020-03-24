Названа истинная причина переезда принца Гарри в Канаду от королевской семьи

24 марта 2020     11
Названа истинная причина переезда принца Гарри в Канаду от королевской семьи

Принц Гарри переехал в Канаду вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи Харрисоном, так как решил, что в Великобритании к ним никогда не будут относится так, как он бы хотел. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источников издания, истинной причиной переезда королевской четы стало желание герцога Сассекского обезопасить супругу от нападок общественности, СМИ и других членов королевской семьи. «Когда стало очевидно, что к Меган никогда не будут относиться справедливо, он сломался. Он уверяет, что перебраться в Канаду было его идеей», — сообщил информатор.

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Другой источник считает, что таким образом принц Гарри хотел защитить ребенка от «негативного воздействия и давления, с котором тот бы столкнулся в Великобритании». По его мнению, герцог Сассеский хотел бы дать сыну «нормальное детство», так как он сам рос, постоянно окруженный вниманием общественности, и знает, как это тяжело.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта. 10 января Маркл улетела в Канаду.

Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах, однако успел вернуться к семье незадолго до закрытия канадских границ из-за пандемии. Перед отъездом он уговаривал отца и бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться.

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Источник: Лента.Ру

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