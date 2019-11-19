Названа истинная причина развития рака

19 ноября 2019     15
Названа истинная причина развития рака

Ученые Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) выяснили, что бактериальные инфекции могут вызывать рак. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи считают, что одним из факторов развития злокачественных опухолей является взаимодействие между бактериями и гликопротеином MUC1, который выделяют клетки слизистых оболочек. В результате могут развиваться такие типы онкологических заболеваний, как рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы.

Известно, что около 20 процентов всех злокачественных новообразований связаны с какой-либо вирусной или бактериальной инфекцией, при этом основной причиной является хроническое воспаление. Белковые соединения муцины, к которым относится MUC1, защищают внутреннюю поверхность пищеварительного тракта.

Бактерии прикрепляются к специфическому домену MUC1, который отделяется от молекулы и попадает в слизистый слой, где происходит удаление микробов. Однако в некоторых случаях соединение может запустить патогенные сигналы внутрь клетки, которые, в свою очередь, активируют онкогены.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России разрешили демонстрацию свастики
В России разрешили демонстрацию свастики. Но есть условие

В России разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении 19 ноября. Изменения внесены …


Сотрудники ГИБДД Севастополя задержали водителя автобуса с признаками опьянения
Сотрудники ГИБДД Севастополя задержали водителя автобуса с признаками опьянения

В ходе профилактического мероприятия «Автобус» автоинспекторы задержали водителя с признаками опьянения. Мужчина, на которого был составлен административный материал отказался от …


Острые проблемы Феодосийского региона: Наниково, Коктебель, Курортное, Щебетовка, Краснокаменка
Острые проблемы Феодосийского региона: Наниково, Коктебель, Курортное, Щебетовка, Краснокаменка

Депутат феодосийского горсовета Артем Мельниченко, совместно с заместителем председателя горсовета Дмитрием Давыдовым, в ходе рабочей поездки по поселкам и селам …


В Севастополе прошли соревнования детей до двух лет
В Севастополе прошли соревнования детей до двух лет

Соревнование, где никто не знает, чего ждать от участников, а болельщики ведут себя, как дети. И хотя жюри определило самых …


Вести Севастополь 19.11.2019
Вести Севастополь 19.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – В городе появится новая подстанция скорой помощи, а в гериатрическом центре завершают реконструкцию. Пациенты смогут играть …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты