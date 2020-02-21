Названа лучшая буженина

21 февраля 2020     10
Названа лучшая буженина

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование буженины (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы семи брендов: «Ремит», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Каждый день», «Мясной дом бородина», «Папа может/Останкино» и «Рублевский». По результатам лучшей была названа буженина под маркой «Мясной дом Бородина».

Эксперты проверяли образцы по более чем 60 параметрам качества и безопасности, среди которых микроструктурный анализ и гистологическое исследование на соответствие мышечной, соединительной и жировой ткани. При этом образцы закупались в обычных магазинах.

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Лишь один образец — под брендом «Мясницкий ряд» — не прошел проверку на безопасность: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в нем превысило норму в 1,6 раза. Остальные образцы соответствовали требованиям ГОСТа.

В буженине марки «Каждый день» выявлен консервант сорбиновой кислоты, которого не должно быть в этом виде мяса, но его наличие не влияет на безопасность продукта.

Все образцы, у которых на упаковке заявлена определенная категория, соответствуют требованиям к ней. Вкус и запах образца «Мясницкий ряд» признан несоответствующим обычным для буженины.

По результатам исследования образец под брендом «Мясницкий ряд» добавлен в черный список «Росконтроля», буженина под маркой «Каждый день» — в список товаров с замечаниями. Остальные образцы рекомендованы к покупке.

Источник: Лента.Ру

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