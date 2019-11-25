Названа лучшая краковская колбаса

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование колбасы «Краковская» популярных российских брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию семи торговых марок: «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «БухрушинЪ», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Мираторг». Программа испытаний включала более 50 параметров качества и безопасности.

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По результатам исследования образец бренда «Мясницкий ряд» отправился в черный список за несоответствие заявленной категории и недостоверную информацию в маркировке.

Еще ряд образцов не соответствует ГОСТу, указанному в маркировке. Так, колбаса брендов «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «БахрушинЪ», «Велком» не соответствует стандарту по содержанию влаги. Кроме того, в «Велкоме» недостаточно белка. В итоге все перечисленные марки попали в список товаров с замечаниями.

По результатам экспертизы «Росконтроль» рекомендовал к покупке только продукцию бренда «Мираторг».

Источник: Лента.Ру