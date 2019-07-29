Названа любимая одежда принца Гарри

29 июля 2019     17
Названа любимая одежда принца Гарри

Любимой одеждой принца Гарри назван пиджак от американской сети универмагов J. Crew, который он надевал 24 раза с момента знакомства с Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

Стоимость пиджака, как у принца Гарри, в Великобритании составляет 188 фунтов (14,6 тысячи рублей). Пиджак доступен в четырех цветах: бежевом, темно-синем, голубом и сером. Принц надевает пиджаки разных цветов, но чаще всего серые.

Когда он впервые появился в этом пиджаке в апреле 2018 года, в СМИ появилось предположение, что выбор сделан принцем под влиянием Меган Маркл. Она является давним поклонником одежды этого американского бренда.

Чаще всего Гарри комбинирует пиджак с брюками-чинос и джинсами, но иногда надевает и брючный костюм.

Ранее в июле эксперт по этикету раскритиковал внешний вид принца Гарри на европейской премьере мультфильма «Король Лев».

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Источник: Лента.Ру

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Названа любимая одежда принца Гарри
Названа любимая одежда принца Гарри

Любимой одеждой принца Гарри назван пиджак от американской сети универмагов J. Crew, который он надевал 24 раза с момента знакомства …



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