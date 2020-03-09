Названа необходимая цена для сокращения добычи сланцевой нефти в США

9 марта 2020     12
Названа необходимая цена для сокращения добычи сланцевой нефти в США

Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол назвал необходимую цену для сокращения сланцевой нефти в США. По его слова, это произойдет, если она упадет ниже 25 долларов за баррель, передает ТАСС.

«Цены на нефть в размере 25 долларов могли бы остановить новое развитие в секторе сланцевой нефти, и в результате мы увидим снижение добычи», — отметил Бирол.

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11:09 — Сегодня

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас захотел использовать новую ситуацию после падения цен на нефть на переговорах с Россией.

С утра понедельника, 9 марта, стоимость эталонного сорта марки Brent обрушилась почти на треть. По состоянию на 13:20 по московскому времени она составляет 36,14 доллара за баррель. Базовая цена нефти, при которой российский бюджет будет сбалансирован, находится на уровне 42 долларов за баррель. При этом министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы.

На фоне этого рубль обрушился, однако Центробанк начал бороться с этим.

В Минфине заявили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери российского бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+.

Источник: Лента.Ру

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