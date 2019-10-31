Названа неожиданная польза холестерина

Международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и Университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за выработку инсулина. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Специалисты провели эксперименты на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей. Выяснилось, что метаболит холестерина способен увеличивать секрецию инсулина, активируя поверхностный рецептор GPR183. Также данный метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией — повышенным содержанием глюкозы в крови.

«Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина», — отметили специалисты.

По их словам, это приводит к появлению голода и увеличению веса. В будущем ученые надеются найти способ блокировать связывание рецептора с метаболитом, чтобы получить возможность блокировать повышенный аппетит.

Ранее в октябре группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке выяснила, что курение увеличивает риск возникновения диабета второго типа.

Источник: Газета Известия