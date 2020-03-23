Названа новая причина вымирания динозавров

23 марта 2020     13
Названа новая причина вымирания динозавров

Ученые Коннектикутского университета в США выяснили, что столкновение астероида с Землей, которое привело к мел-палеогеновому вымиранию 66 миллионов лет назад, вызвало долгое блокирование солнечного света, что и стало причиной вымирания динозавров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи смоделировали вклад выбросов серы, пыли и сажи от удара небесного тела в глобальные изменения климата. Результаты показали, что холод был сильным, но недостаточным для массового вымирания. Однако выбросы сажи из-за обширных лесных пожаров могли сделать небо почти непроницаемым для солнечных лучей и остановить процессы фотосинтеза более чем на год. Таким образом, была сильно подорвана кормовая база травоядных ящеров и нарушены цепочки питания.

Результаты работы помогают понять, что произойдет в результате ядерной зимы, вызванной масштабной войной с использованием ядерного оружия.

Падение астероида Чиксулуб подняло горячее облако расплавленных твердых пород в верхние слои атмосферы Земли, которые при падении вызвали глобальные лесные пожары. В результате продукты горения создали пылевое облако, заблокировавшее солнечный свет и понизившее среднюю температуру на 26 градусов Цельсия.

Источник: Лента.Ру

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