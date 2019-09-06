Названа опасная для здоровья копченая курица

6 сентября 2019     18
Названа опасная для здоровья копченая курица

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование копченой курицы — готовых куриных окорочков популярных брендов стоимостью от 214 до 500 рублей за килограмм. Образцы закупались непосредственно в магазинах, где их приобретают обычные потребители. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Проверялась продукция марок «Ясная горка», «Каждый день», «Рублевский», Selgros, «Деревенский завтрак», «Коптильный двор». Пять из них не прошли тест на безопасность. В «Ясной горке», «Рублевском», «Деревенском завтраке» и «Коптильном дворе» отмечено существенное превышение уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой.

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Кроме того, в окорочках «Ясная горка», «Каждый день», Selgros выявлено присутствие остаточного количества антибиотика энрофлоксацина, а в «Деревенском завтраке» — доксициклина. Но показатели, указали эксперты, не превышают допустимого уровня. Также в проверенных продуктах нашли крахмал, растительные волокна, фиксаторы краски, загустители и стабилизаторы. В итоге к покупке эксперты рекомендовали только окорочок бренда «Каждый день».

В июле «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. Специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Только куриные бедра последней марки признаны экспертами безопасными для употребления. Опасную продукцию нашли и при проверке куриных котлет: в полуфабрикатах марок «Петровские деликатесы» и «О’кей» обнаружили превышение допустимого уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой, а также бактерии кишечной палочки.

Источник: Лента.Ру

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