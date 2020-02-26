Названа опасность жары для размножения людей

26 февраля 2020     19
Названа опасность жары для размножения людей

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин. Высокая температура воздуха может спровоцировать преждевременные роды, при этом чем продолжительнее жара, тем выше риск. О влиянии изменения климата на размножение людей рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи рассмотрели воздействие жары на ход беременности в течение недели до рождения. Хотя предыдущие работы уже демонстрировали влияние неблагоприятных погодных условий на рождение детей, не было известно, какие именно факторы ускоряют роды. Причиной могла быть температура, продолжительность жары или комбинация температуры и влажности.

Специалисты проанализировали данные, собранные Департаментом здравоохранения штата Калифорния, которые включали информацию о родах в штате Калифорния в период с 2005 по 2013 год, включая около двух миллионов успешных родов в течение летних месяцев. Оказалось, что температура воздуха, равная или превышающая 36 градусов Цельсия и длящаяся не менее четырех дней, увеличивает риск преждевременных родов на 13 процентов. При этом продолжительность жары оказалось более важным фактором, чем значение столбиков термометров.

Преждевременные роды происходят ранее 37 недель беременности, которая обычно длится 40 недель. Это может вызвать у рожденных детей такие проблемы со здоровьем, как респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, нарушение терморегуляции тела, повышенный риск кровоизлияния в мозг и церебрального паралича, трудности в обучении и проблемы со зрением и слухом.

Источник: Лента.Ру

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