Названа опасность злоупотребления кофе

30 августа 2019     26
Названа опасность злоупотребления кофе

Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, кофе в больших количествах плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость. «Через какое-то время он [кофе] просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом», –– пояснила эксперт.

Кроме того, злоупотребление напитком может вызвать нарушения сна и мигренозные боли, добавила Дианова.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком большого количества кофе и других напитков с кофеином может стать причиной мигрени у людей, склонных к сильным головным болям.

Роль кофеина в возникновении мигрени является сложной, поскольку определенное количество этого вещества оказывает обезболивающий эффект. Однако среди людей, которые редко употребляют кофеин, даже одна-две порции кофе повышают вероятность возникновения головной боли в этот день.

Источник: Лента.Ру

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