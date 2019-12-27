Названа опасность праздников для психического здоровья

27 декабря 2019     34
Названа опасность праздников для психического здоровья

Новогодние праздники могут стать триггером для развития навязчивой потребности покупок (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимого желания покупать товары без необходимости, особенно через интернет. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких ученых, опубликованного MedicalExpress.

«Некоторые люди с BSD предпочитают делать покупки в обычных магазинах, потому что имеют возможность потрогать товары и опробовать их, при этом другие особенно зависимы от онлайн-покупок, так как интернет предлагает огромное разнообразие вещей», — отметила главный психолог на кафедре психосоматической медицины и психотерапии Высшей медицинской школы Ганновера в Германии Астрид Мюллер.

По мнению ученых, возможность заказа товаров в онлайн-магазинах в один клик способствует усугублению зависимости.

В исследовании участвовали 122 человека, которым был поставлен диагноз BSD, причем у них уже отмечалась зависимость от покупок именно через интернет. Возраст пациентов составил от 20 до 68 лет, из которых 75% — женщины. Все они ранее уже обращались за лечением по поводу имеющейся проблемы.

Участникам было предложено заполнить ряд диагностических опросов, в том числе тест на интернет-зависимость, а также на непреодолимое желание покупать. Кроме этого, специалисты оценивали уровень тревожности пациентов и склонность к депрессии.

Результаты показали, что треть участников исследования зависимы от онлайн-покупок, причем большинство из них моложе остальных и имеет более высокий уровень тревожности.

Таким образом, периоды праздников, учитывая пик покупок, могут стать худшим временем для людей с этим расстройством.

15 ноября ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в Сети. Согласно статистике, от компульсивного шопинга страдает каждый 20-й человек (5% населения планеты).

Источник: Газета Известия

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