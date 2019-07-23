Названа опасность сверхурочной работы

23 июля 2019     10
Названа опасность сверхурочной работы

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали на основе международного исследования ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных исследований) влияние нетрадиционного графика работы на жизнь сотрудников. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что широкое распространение переработок в вечернее время и выходные дни может привести к негативным социально-экономическим последствиям.

Чрезмерная загруженность негативно влияет на возможность работников вовремя заниматься собственным здоровьем, лишает их полноценного досуга, отражается на отношениях в семье и воспитании детей. При этом страдает и общая производительность труда.

Ранее в июле сообщалось, что Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков, уступив лишь Хорватии, Греции и Польше.

Выяснилось, что 64 процента российских работников трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. При этом компенсации за сверхурочные добивается только треть сотрудников.

Источник: Лента.Ру

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