Названа оптимальная зарплата для ипотеки

19 августа 2019     10
Названа оптимальная зарплата для ипотеки

Семейный доход, который требуется для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России, в августе 2019 года составляет 75,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о так называемом рекомендованном семейном доходе — показателе доступности ипотечного кредитования для населения, который рассчитывается как отношение ежемесячного платежа семьи к ее доходу. НБКИ исходит из того, что этот показатель для комфортного обслуживания кредита не должен превышать 1/3.

Относительно марта 2019-го показатель увеличился на 5,6 процента — причиной такой динамики стало удорожание ипотеки для российских заемщиков. По данным НБКИ, средний размер ипотечного кредита вырос за этот период на 4,5 процента, средняя ставка — на 0,4 процентного пункта.

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00:02 — 29 августа 2018

Больше всего денег на комфортное обслуживание ипотечного кредита, как говорится в сообщении бюро, потребуется зарабатывать семьям из Москвы и Подмосковья: 152,2 тысячи и 112,5 тысячи рублей в месяц. В число регионов с самым высоким рекомендованным доходом заемщиков вошли также Санкт-Петербург (91,7 тысячи рублей), Ленинградская область (88,8 тысячи рублей) и Приморский край (87,8 тысячи рублей).

Минимальные значения показателя зафиксированы в Челябинской области (53,1 тысячи рублей), Алтайском крае (55,2 тысячи рублей), а также в Кемеровской. Оренбургской и Омской областях (55,5 тысячи, 58,4 и 60,8 тысячи рублей соответственно).

Проведенное ранее аналитиками компании «БКС Премьер» исследование показало, что средняя российская семья тратит на обслуживание ипотечного кредита 51,7 процента семейного дохода. В Москве этот показатель достигает 59 процентов.

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Источник: Лента.Ру

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