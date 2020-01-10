Названа основная причина крушения самолета в Казахстане

10 января 2020     5
Названа основная причина крушения самолета в Казахстане

Основной причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air назвали обледенение. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — заявил заместить премьер-министра Казахстана Роман Скляр, опираясь на результаты работы комиссии по расследованию.

В ходе брифинга он рассказал,что самолет обрабатывался специальной противообледенительной жидкостью лишь частично. Сотрудники аэропорта обработали лишь стабилизатор самолета и не обработали крылья. Скляр уточнил, что перед вылетом самолет стоял в аэропорту около двух суток.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

Источник: Лента.Ру

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